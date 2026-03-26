Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου φέρνει ευχάριστα νέα για χιλιάδες εργαζόμενους, καθώς η κυβέρνηση «κλειδώνει» την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022. Η εισήγηση των υπουργών Νίκης Κεραμέως και Κυριάκου Πιερρακάκη οδηγεί τον μισθό σε μια νέα βάση, με στόχο να ανακουφιστεί το διαθέσιμο εισόδημα απέναντι στην ακρίβεια.

Τι αλλάζει πρακτικά στην καθημερινότητά μας;

Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αφήνει πίσω του τα 880€ και ανεβαίνει στα 920€ έως 930€ μεικτά. Αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τους 575.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά έχει «δυνατό» αντίκτυπο και στο Δημόσιο. Για πρώτη φορά, η αύξηση θα περάσει οριζόντια σε όλα τα κλιμάκια, δίνοντας μια σημαντική ανάσα σε ένστολους, γιατρούς του ΕΣΥ και δικαστικούς.

Το «δώρο» του Πάσχα έρχεται ενισχυμένο

Ίσως το πιο σημαντικό νέο για τις ημέρες που έρχονται είναι ότι η αύξηση θα φανεί αμέσως στις γιορτές. Επειδή το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την 1η του μήνα, το Δώρο Πάσχα (που θα μπει στους λογαριασμούς έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου) θα υπολογιστεί με τον νέο, αυξημένο μισθό. Είναι μια ένεση ρευστότητας που όλοι χρειαζόμαστε για το πασχαλινό τραπέζι.

Μια αλυσίδα θετικών αλλαγών

Η αύξηση του μισθού δεν έρχεται μόνη της. Παίρνει μαζί της και 20 επιδόματα, όπως:

Το επίδομα ανεργίας, που πλέον θα αγγίζει σχεδόν τα 571€, από 540 ευρώ που είναι σήμερα.

Τις παροχές μητρότητας και τη γονική άδεια, που «κλειδώνουν» στο ύψος του νέου μισθού (930€).

Γιατί αυτή η επιλογή;

Η κυβέρνηση επέλεξε μια «ισορροπημένη» αύξηση κοντά στο 5%. Ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία να στηριχτεί ο εργαζόμενος και από την άλλη να μην «πνιγούν» οι επιχειρήσεις από το κόστος, κάτι που θα οδηγούσε σε νέες αυξήσεις τιμών στα ράφια.

Είναι ένα ακόμη βήμα προς τον μεγάλο στόχο, καθώς το 2027 ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 950€.