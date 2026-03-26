Η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζει την αποστολή ενός «πακέτου» γεμάτου drones, φαρμάκων και τροφίμων προς το Ιράν, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το καθεστώς της Τεχεράνης εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πριν από 26 ημέρες. Τις πληροφορίες αυτές αποκαλύπτει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ιράν ξεκίνησαν λίγο μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος. Η παράδοση του πακέτου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία ωστόσο δεν προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Η Μόσχα διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη και στο παρελθόν έχει παράσχει δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες στο ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αν επιβεβαιωθεί η αποστολή του πακέτου, θα πρόκειται για την πρώτη έμπρακτη ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής ενίσχυσης προς το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε τις σχετικές αναφορές, κάνοντας λόγο για «fake news». «Υπάρχουν πολλά fake news αυτήν τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια, συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «παγίδα» για τη Ρωσία και τα προηγμένα drones

Η Ρωσία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μονής κατεύθυνσης, βασισμένα σε ιρανικά σχέδια, τα οποία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία από το 2023. Τα drones αυτά έχουν τροποποιηθεί ώστε να αποφεύγουν τις αεράμυνες και να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία.

Ο Αντόνιο Γκιουστότσι, ανώτερος ερευνητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, δήλωσε στους FT ότι «οι Ιρανοί δεν χρειάζονται περισσότερα αλλά καλύτερα drones. Επιδιώκουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες».

Πηγές των Φρουρών της Επανάστασης φέρονται να έχουν επιβεβαιώσει ότι ξεκίνησαν συνομιλίες με τη Ρωσία για παραδόσεις drones αμέσως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν πως δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής κατηγορία των drones που πρόκειται να σταλούν, ωστόσο εκτιμούν ότι η Μόσχα μπορεί να παραδώσει μοντέλα όπως το Geran-2, βασισμένο στο ιρανικό Shahed-136.

Η καθηγήτρια Νικόλ Γκρατζέφσκι, από το πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, σημείωσε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώκει την αντιστροφή της μηχανικής των drones, προκειμένου να βελτιώσει τα εγχώρια συστήματά της. Παράλληλα, τα πιο προηγμένα ρωσικά όπλα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ιρανικών επιθέσεων, ειδικά εάν η νέα τεχνολογία δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στα ιρανικά οπλικά συστήματα.

Αίτημα για αντιαεροπορικά και οι φόβοι κλιμάκωσης

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Τεχεράνη έχει ζητήσει από τη Μόσχα πιο προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και έχει ήδη συνάψει συμφωνία για την παράδοση 500 φορητών μονάδων εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλων 9M336 μέσα σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει απορρίψει τα ιρανικά αιτήματα για τους S-400, ένα από τα πιο εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα της Μόσχας. Το Κρεμλίνο φέρεται να θεωρεί ότι η αποστολή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η χρήση του σύνθετου συστήματος S-400 θα απαιτούσε εκτεταμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση από ρωσικά πληρώματα, γεγονός που θα σήμαινε ότι Ρώσοι στρατιώτες θα στόχευαν ουσιαστικά αμερικανικά αεροσκάφη υπό συνθήκες μάχης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.