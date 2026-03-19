Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως άλλωστε αναμενόταν. Η απόφαση επιβεβαιώνει τη στάση αναμονής της Τράπεζας εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τους κινδύνους που περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές, δημιουργώντας ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Ο αντίκτυπος στις τιμές ενέργειας αναμένεται να επηρεάσει τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό, ενώ οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της σύρραξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι παραμένει σε θέση να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές και η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τους τελευταίους μήνες. Οι νέες πληροφορίες που θα προκύψουν θα βοηθήσουν την ΕΚΤ να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στις προοπτικές πληθωρισμού και στους σχετικούς κινδύνους.

Οι προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ ενσωματώνουν δεδομένα έως τις 11 Μαρτίου, μεταγενέστερα από το συνηθισμένο. Στο βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,6% το 2026, 2,0% το 2027 και 2,1% το 2028. Η αναθεώρηση προς τα πάνω, κυρίως για το 2026, αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028. Οι ρυθμοί αυτοί είναι επίσης αυξημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, εξαιτίας της μετάδοσης των ακριβότερων τιμών ενέργειας στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ προβλέπουν μέσο ρυθμό 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028. Η αναθεώρηση προς τα κάτω, ιδίως για το 2026, αντανακλά τις παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη.