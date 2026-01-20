Με την υπογραφή του Μνημονίου Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας, επιβεβαιώνεται ότι η Μεσόγειος αποτελεί θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού. Η συμφωνία ενισχύει τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του αθλητισμού.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνδημιουργίας, προωθώντας τον αθλητισμό ως μέσο σύσφιξης των σχέσεων και αμοιβαίας κατανόησης. Μέσα από κοινές δράσεις, Ελλάδα και Αλγερία επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αξίες της ειρήνης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.