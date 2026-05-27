Με βασικά χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και τις πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά την Πέμπτη

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός την Πέμπτη 28 Μαΐου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια και τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά τμήματα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ, νεφώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές.

Άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 33 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 32 με 33 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει κυρίως στα βόρεια ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και καταιγίδες στην Πελοπόννησο

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές εκεί κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τοπικές βροχές αναμένονται στις περιοχές αυτές, ενώ στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Αίθριος καιρός με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο 30 Μαΐου ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.