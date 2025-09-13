Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικής προέλευσης.

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή, ενώ έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ευρύτερη ζώνη γύρω από αυτό. Σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it’s going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις διευκρίνισαν ότι η επιχείρηση είχε προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη. «Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικές και στοχεύουν στην προστασία των πολιτών», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης.

Δεν έγινε καμία αναφορά σε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ενώ η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που είχαν εισέλθει στο πολωνικό εναέριο χώρο την Τρίτη προς Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε σκοπό να στοχεύσει την Πολωνία.

Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk — Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του λίγο αργότερα ανέφερε, ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε». Ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν, για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Με πληροφορίες από Reuters