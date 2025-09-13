Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικής προέλευσης.

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή, ενώ έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ευρύτερη ζώνη γύρω από αυτό. Σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις διευκρίνισαν ότι η επιχείρηση είχε προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη. «Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικές και στοχεύουν στην προστασία των πολιτών», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης.

Δεν έγινε καμία αναφορά σε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ενώ η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που είχαν εισέλθει στο πολωνικό εναέριο χώρο την Τρίτη προς Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε σκοπό να στοχεύσει την Πολωνία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του λίγο αργότερα ανέφερε, ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε». Ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν, για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».

Με πληροφορίες από Reuters

