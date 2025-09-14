Μαζική επίθεση με 361 drones εξαπέλυσε η Ουκρανία τη νύχτα κατά στόχων στη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Τα ουκρανικά drones προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ των οποίων και πυρκαγιά στο διυλιστήριο Κιρίσι στη βορειοδυτική Ρωσία, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Όπως δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «τουλάχιστον 361 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν» από τα αντιαεροπορικά συστήματα, μαζί με τέσσερις κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες και έναν αμερικανικής κατασκευής πύραυλο HIMARS.

Σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, το διυλιστήριο Κιρίσι της Surgutneftgaz βρέθηκε στο επίκεντρο της ουκρανικής επίθεσης. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανέφερε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι και πως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον χώρο του διυλιστηρίου από την πτώση συντριμμιών τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Επιβεβαίωση της επίθεσης από το Κίεβο

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχευσε το διυλιστήριο, κάνοντας λόγο για «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Το διυλιστήριο Κιρίσι επεξεργάζεται περίπου 17,7 εκατ. μετρικούς τόνους ρωσικού αργού πετρελαίου ετησίως — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνόλου της χώρας, ή περίπου 355.000 βαρέλια την ημέρα.

Κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις πιέσεις προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσουν τα ρωσικά έσοδα και να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να επιβάλει επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θα σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και θα υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.

