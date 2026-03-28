Η Μπασκόνια επικράτησε με το εμφατικό 118-109, κάνοντας «ζημιά» στη Χάποελ Τελ Αβιβ, ενώ η Παρτιζάν και αυτή ένα απίστευτο παιχνίδι 110 πόντων, κάνοντας το δώρο στον Παναθηναϊκό «λυγίζοντας» την φορμαρισμένη Βαλένθια.

Επίσης η Μπαρτσελόνα πήρε τη δικιά της «ανάσα» επικρατώντας με 89-86 επί του Ερυθρού Αστέρα.

Μπασκόνια – Χάποελ 118-109

Η Μπασκόνια έκανε ένα… δώρο στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Βιτόρια να παίρνει τη νίκη απέναντι στην Χάποελ με 118-109.

Η Χάποελ είναι πλέον στο 20-13, με ένα ματς λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, με τον Ολυμπιακό να παραμένει από πάνω με 22-12.

Στα του αγώνα, ο Φόρεστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντιακιτέ, 14 ο Σϊμοντς, 13 ο Λουβαβού-Καμπαρό, 12 ο Ρατζεβίτσιους, 11 ο Ομορούγι, και 10 ο Φρισκ, με την Μπασκόνια να έχει 7(!) διψήφιους.

Παρτιζάν – Βαλένθια 110-104

Η Παρτίζαν (14-20) άντεξε στη μάχη των δύο παρατάσεων απέναντι στη Βαλένθια (21-13), επικρατώντας με 110-104, με τους Μπράουν (31 π.) και Τζόουνς (27 π.) να πραγματοποιούν τρομερή εμφάνιση! Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88

Οι «Μπλαουγκράνα» πήραν βαθμολογική ανάσα και παλεύουν για να μπουν στην εξάδα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 19-14.

Από τους Ισπανούς κορυφαίος ήταν ο Κλάιμπερν με 18 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Βέσελι με 14. Από τον Ερυθρό Αστέρα είχε 26 ο Τζόρνταν Νουόρα, με 8 ριμπάουντ και 13 ο Μίλλερ-Μακεταιρ με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής

26/3

Μπάγερν – Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 104-100

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

27/3

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός Μονακό 107-97

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Παρτιζάν – Βαλένθια 110-104

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88

Η βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά τη λήξη των παιχνιδιών

Επόμενη αγωνιστική (35η)

1/4 20:00 Μπάγερν – Φενέρμπαχτσε

2/4 20:00 Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα

2/4 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

2/4 21:00 Ντουμπάι BC – Μονακό

2/4 21:00 Ερ. Αστέρας – Παρτιζάν

2/4 21:45 Παρί – Αρμάνι

2/4 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

3/4 21:00 Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

3/4 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια

3/4 21:30 Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης