Σοκ στη Βασιλεία προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Miss Switzerland, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπίνινγκεν τον Φεβρουάριο του 2024. Ο 41χρονος σύζυγός της, γνωστός στα ελβετικά μέσα με το ψευδώνυμο «Τόμας» λόγω των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατηγορείται για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας του καντονιού Βασιλείας-Λάντσαφτ, η ποινική έρευνα ολοκληρώθηκε, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ημερομηνία δίκης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να στραγγάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να διαμέλισε το σώμα της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και ψαλίδα κήπου.

Δικαστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 αναφέρουν ότι ο Τόμας φέρεται να αποκεφάλισε τη Γιοκσίμοβιτς και να αφαίρεσε τη μήτρα της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό, καθώς στον λαιμό της εντοπίστηκε έντονο αποτύπωμα πίεσης.

Το σώμα της έφερε επίσης τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, κοψίματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία, ενώ οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ο δράστης προχώρησε σε μεθοδικό τεμαχισμό. Ορισμένα μέλη του σώματος φέρεται να τοποθετήθηκαν σε βιομηχανικό μπλέντερ ή να διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα, ενώ την ώρα εκείνη ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube.

Αντιφάσεις και ψυχολογική διάσταση

Ο Τόμας υποστήριξε αρχικά ότι βρήκε τη σύζυγό του νεκρή, ενώ αργότερα ισχυρίστηκε πως τη σκότωσε σε αυτοάμυνα ύστερα από επίθεση με μαχαίρι. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, κρίνοντας ότι η «προγραμματισμένη και συστηματική του δράση» μετά το έγκλημα αναιρεί κάθε υπόνοια πανικού ή αυτοάμυνας.

Η έκθεση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για «τελετουργική ή σκόπιμη παραμόρφωση του σώματος», που ενδέχεται να υποδηλώνει ψυχική διαταραχή του κατηγορουμένου. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να περιέχει κρίσιμα στοιχεία.

Κίνητρο και προηγούμενα περιστατικά

Πηγή από το περιβάλλον της Γιοκσίμοβιτς αποκάλυψε ότι η μητέρα δύο παιδιών σκόπευε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, γεγονός που πιθανόν αποτέλεσε το κίνητρο για τη δολοφονία. «Ήθελε να χωρίσει, αλλά τον φοβόταν», ανέφερε φίλη της στο ελβετικό μέσο 20 Minuten.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση του ζευγαριού βρισκόταν σε κρίση για μήνες και η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι τους στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε «ψυχολογικό τούνελ» λόγω του φόβου πως θα έχανε τα παιδιά, το σπίτι και την επιχείρησή του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην Ελβετία, καθώς οι λεπτομέρειες του εγκλήματος θεωρούνται από τις πιο φρικιαστικές των τελευταίων ετών. Οι αρχές αναμένεται να ορίσουν σύντομα την ημερομηνία της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί υπό αυστηρά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων.