Ένας άνδρας που περιγράφηκε ως ο πρώτος κατά συρροήν δολοφόνος της Καραϊβικής καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία μιας γυναίκας, λίγες ημέρες αφότου είχε λάβει ποινή ισόβιας κάθειρξης για μια άλλη διπλή δολοφονία.

Ο Kathron «Cuchi» Fortune, 47 ετών, κατηγορήθηκε για «αδιανόητη βία» στο Κακουργιοδικείο του Basse-Terre, στη γαλλική Γουαδελούπη, όπου διεξήχθησαν δύο ξεχωριστές δίκες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Fortune καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 22 ετών, για τους θανάτους των Jomo Maynard και Gilbert Hyman το 2005 και 2006 στο νησί Σεν Μαρτέν, το οποίο είναι μοιρασμένο ανάμεσα στη Γαλλία και την Ολλανδία. Την Τετάρτη, έλαβε επιπλέον ποινή 30 ετών, με τουλάχιστον 20 χρόνια χωρίς αναστολή, για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της Angélique Chauviré το 2006, επίσης στο Σεν Μαρτέν.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τη δικηγόρο της οικογένειας Chauviré, Sandra Chirac-Kollarik: «Είναι μια ανακούφιση, δεδομένης της αγριότητας που υπέστη αυτή η 31χρονη γυναίκα. Η οικογένεια είπε ελάχιστα, αλλά πιστεύω ότι αποδέχονται με ικανοποίηση την απόφαση», δήλωσε. Η δικηγόρος της οικογένειας του Hyman, Maitre Karine Linon, σημείωσε: «Η υπόθεση αυτή είναι ασυνήθιστη και θα μείνει στην ιστορία, επειδή έχουμε να κάνουμε με έναν κατηγορούμενο που είναι κατά συρροήν δολοφόνος».

Ο Fortune είχε ήδη καταδικαστεί για τρεις άλλες δολοφονίες που διαπράχθηκαν στην ολλανδική πλευρά του νησιού, γνωστή ως Sint Maarten. Κατάγεται από τη Γρενάδα. Το 2007, το Εφετείο της Ολλανδίας του επέβαλε ποινή 21 ετών για τη δολοφονία του 23χρονου Ervin Margarita το 2005. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2016 απέδρασε κατά τη διάρκεια ιατρικής επίσκεψης.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους σκότωσε τους Luis Sarante Diaz και Edwin Rosario Contreras, σε αυτό που θεωρήθηκε αποτυχημένη συναλλαγή ναρκωτικών στο Simpson Bay Resort του Sint Maarten. Οι σοροί τους βρέθηκαν οκτώ μήνες αργότερα σε λιμνοθάλασσα αρκετά μίλια μακριά.

Τον Ιούλιο του 2017 ο Fortune διέφυγε στο γειτονικό νησί Saint Kitts, οπλισμένος με τυφέκιο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και μεταφέροντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνελήφθη αμέσως και απελάθηκε πίσω στο Sint Maarten τον ίδιο μήνα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο τυφώνας Ίρμα κατέστρεψε τμήματα του Sint Maarten και έπληξε και τη φυλακή. Ο Fortune μεταφέρθηκε αρχικά σε φυλακή της Κουρασάο και στη συνέχεια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ολλανδία. Τον Ιούνιο του 2019 καταδικάστηκε για τις δολοφονίες των Diaz και Rosario.

Όσο βρισκόταν ακόμα στη φυλακή της Ολλανδίας, δικάστηκε ερήμην από γαλλικό δικαστήριο το 2020 για τους θανάτους των Maynard, Hyman και Chauviré και καταδικάστηκε σε ισόβια. Κατόρθωσε, όμως, να ασκήσει ένσταση επειδή η δίκη έγινε χωρίς την παρουσία του, με αποτέλεσμα η υπόθεση να ξανανοίξει και να διεξαχθεί εκ νέου με την παρουσία του.

Η γενική εισαγγελέας της Γουαδελούπης, Élodie Rouchouse, εξήγησε ότι η υπόθεση Fortune περιπλέχθηκε επειδή τα εγκλήματά του είχαν διαπραχθεί σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, με ξεχωριστά νομικά συστήματα: «Ξανάνοιξα την υπόθεση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά πήρε πολύ χρόνο. Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες χρειάζονται οι σωστές άδειες, μεταφρασμένες αποφάσεις, όλα να είναι στη θέση τους. Αυτή η διαδικασία πήρε πέντε χρόνια», δήλωσε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δικών στη Γουαδελούπη, ο Fortune επέμενε στην αθωότητά του. Στην τελική του απολογία είπε στους ενόρκους: «Ξέρω ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, αλλά δεν μπορώ να σας τη δώσω γιατί δεν ξέρω τίποτα. Έκανα πολλά κακά πράγματα στη ζωή μου. Δεν είμαι περήφανος, αλλά δεν βλέπω γιατί να καταδικαστώ για ένα έγκλημα που δεν διέπραξα».

Ο δικηγόρος του, Gérald Coralie, επιβεβαίωσε πως έχει ήδη κατατεθεί έφεση και για τις δύο υποθέσεις. Ο Fortune θα επιστρέψει στην Ολλανδία αργότερα μέσα στον μήνα, ενώ η έφεσή του αναμένεται να εξεταστεί στο Παρίσι.