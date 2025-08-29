Η Βενεζουέλα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τον ΟΗΕ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τις «πιο πρόσφατες και επικίνδυνες εξελίξεις» στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Καράκας καταγγέλλει τη «συνεχιζόμενη παρενόχληση» και το «πρωτοφανές επίπεδο εχθρότητας» που διαμορφώνεται ύστερα από την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για την «παρουσία αντιτορπιλικών και πυραυλοφόρου καταδρομικού», αλλά και «την ανάπτυξη υποβρυχίου με πυρηνική δυνατότητα» στην περιοχή.

Επισημαίνεται πως, «για πρώτη φορά στην ιστορία, στρατιωτικά μέσα με πυρηνική δυνατότητα έχουν εισαχθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», συνιστώντας -κατά το Καράκας- κατάφωρη παραβίαση της Συνθήκης του Τλατελόλκο, που ισχύει από το 1968 και ορίζει τη ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να σέβονται το καθεστώς «από τον Ρίο Γκράντε έως τη Γη του Πυρός».

Η κυβέρνηση Μαδούρο διαμηνύει ότι οι αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 2 για την ισότιμη κυριαρχία των κρατών και απαγόρευση χρήσης βίας. Έμφαση δίνεται, επίσης, στο γεγονός ότι «αγνοούν επίσης απροκάλυπτα τη διακήρυξη της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), που το 2014 κήρυξε την περιοχή μας ζώνη ειρήνης».

Καταγγελία για αποσταθεροποίηση και απειλή στην περιφερειακή ασφάλεια

Το Καράκας καταγγέλλει «με τον πιο έντονο τρόπο» πως «η εισαγωγή πυρηνικού στοιχείου στην Καραϊβική υπονομεύει τη σταθερότητα του ημισφαιρίου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο διεθνές καθεστώς μη διάδοσης και αφοπλισμού και θέτει σε κίνδυνο τόσο την περιφερειακή όσο και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Παράλληλα, η Βενεζουέλα επαναβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο και καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ «να υπερασπιστεί ενεργά τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές του Χάρτη, απαιτώντας από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις εχθρικές τους ενέργειες και απειλές». Όπως τονίζεται, «οι ιστορικοί λαοί του κόσμου δεν θα αποδέχονταν την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε μια απειλή τέτοιου μεγέθους».

Στην κατακλείδα της επιστολής, το Καράκας σημειώνει ότι «δεν συνιστά απειλή για κανέναν», υπογραμμίζοντας πως «η πραγματική απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής είναι η στρατιωτική και πυρηνική παρουσία των ΗΠΑ». Παράλληλα, διατρανώνει ότι «η χώρα και ο λαός μας δεν θα αποδεχθούν ποτέ την επιβολή της βίας ή την παραβίαση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση».

Δηλώσεις του Μονίμου Αντιπροσώπου της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Σχετικά με τις εξελίξεις, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμουελ Μονκάδα, χαρακτήρισε την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική ως «σοβαρή απειλή» και «προπαγανδιστική εκστρατεία που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και τη δικαιολόγηση στρατιωτικής επέμβασης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Μονκάδα τόνισε ότι «είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πολεμούν τη διακίνηση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια», προσθέτοντας πως «μόνο η ανακοίνωση για οκτώ πολεμικά πλοία με δυνατότητα να βομβαρδίσουν οποιοδήποτε σημείο της Βενεζουέλας αποτελεί κλιμάκωση».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με τον πυρηνικό εξοπλισμό των αμερικανικών σκαφών, απάντησε ότι «δεν είμαστε εμείς που πρέπει να απαντήσουμε, αλλά εκείνοι που τα στέλνουν».

Ο κ. Μονκάδα χαρακτήρισε την κατάσταση «παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ» και τόνισε ότι «η απειλή χρήσης βίας είναι παραβίαση του Χάρτη καθαυτή», επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ «αγνοούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις με τη ψευδή δικαιολογία της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών».

Επιπλέον, κατήγγειλε την αμερικανική απόφαση να χαρακτηριστούν οι Βενεζουελάνοι ως «εχθρικοί αλλοδαποί», τονίζοντας: «Δήλωσαν ότι όλοι οι Βενεζουελάνοι άνω των 14 ετών αποτελούν εθνική απειλή. Αυτό είναι καθαρός ρατσισμός».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε και στην αμερικανική ρητορική, μιλώντας για «υπερβολική, γελοία, παράλογη ρητορική, που πρέπει να εκτεθεί στη διεθνή λογοδοσία, καθώς αποτελεί τη βάση για στρατιωτική ενέργεια κατά κράτους-μέλους του ΟΗΕ που δεν απειλεί κανέναν».

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, τόνισε ότι «οι βασικές οδοί διακίνησης είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό – έκαναν λάθος ωκεανό. Η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός ναρκωτικών, είμαστε ελεύθεροι από καλλιέργειες και εργαστήρια. Συμμετέχουμε λιγότερο από 5% στη διακίνηση. Πρόκειται για κατασκευασμένη αφήγηση».

Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να αντιμετωπίσουν και «τις φαρμακευτικές εταιρείες που πωλούν νόμιμα οξυκωδόνη και άλλα φάρμακα, προκαλώντας 70.000 θανάτους νέων Αμερικανών κάθε χρόνο».

Τέλος, ο Σάμουελ Μονκάδα υπογράμμισε: «Η πραγματική πρόθεση της Αμερικής είναι ξεκάθαρη: δεν αναγνωρίζουν τον πρόεδρο μας ως νόμιμο, μας κατηγορούν για εισβολή και προσέφεραν επικήρυξη 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πρόεδρο μας. Είναι ξεκάθαρα πραξικόπημα».