Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προέβη σε δημόσια έκκληση προς την εθνοφυλακή, τους έφεδρους και τον ευρύτερο πληθυσμό να κινητοποιηθούν μαζικά το σαββατοκύριακο. Η παρότρυνση αυτή έρχεται σε απάντηση των, κατά τον ίδιο, απειλών που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ειδικότερα, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κάλεσμα παρουσιάστηκε ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση υπό τον τίτλο της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική. Στην περιοχή πρόκειται να αναπτυχθούν ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά με συστήματα πυραύλων και τεχνολογία Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο καθώς και άλλες δυνάμεις ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σε επίσημη τελετή για την παρασημοφόρηση εθνοφρουρών, ο κ. Μαδούρο τόνισε: «Έκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (…) για να πούμε στον ιμπεριαλισμό: Φτάνει πια με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα σας απορρίπτει, η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη!»

Κινητοποίηση Εθνοφρουράς και Εθνικής Άμυνας

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε ήδη αναγγείλει την ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου, που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σώμα της εθνοφρουράς, το οποίο θεωρητικά απαριθμεί 5 εκατομμύρια μέλη—αν και ανεξάρτητες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρότερο αριθμό—, αποτελείται κυρίως από πολίτες και υποστηρικτές της ιδεολογικής γραμμής του εκλιπόντα ηγέτη Ούγο Τσάβες, τον οποίο ο κ. Μαδούρο διατείνεται πως διαδέχεται πολιτικά.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, ο κ. Μαδούρο ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκληθεί συνεδρίαση με όλους τους αρμόδιους φορείς του συστήματος εθνικής άμυνας, προκειμένου να «προσαρμοστούν» τα επιχειρησιακά σχέδια σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Αμερικανικές Κατηγορίες και Διάψευση από Καράκας

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν περί τους 4.000 πεζοναύτες στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δύο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, κατά τις οποίες ο κ. Μαδούρο διατήρησε την εξουσία. Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον τον κατηγορεί ως επικεφαλής του «Cártel de los Soles» («καρτέλ των ήλιων»), μια εγκληματική οργάνωση στην οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, εμπλέκονται και ανώτατοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες.

Από την πλευρά του, το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ισχυρισμό, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ύπαρξη τέτοιας οργάνωσης στη χώρα.