Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα έχει αναπτύξει 15.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη Ζούλια και την Ταχίρα, δύο δυτικές πολιτείες που συνορεύουν με την Κολομβία.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός δήλωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί μέρος της δημιουργίας της λεγόμενης «Ζώνης Ειρήνης Νο 1», η οποία θα καλύπτει και τις δύο συνοριακές περιοχές.

«Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο διέταξε την επιχειρησιακή ενίσχυση», δήλωσε ο Καμπέγιο, σημειώνοντας ότι οι 15.000 άνδρες και γυναίκες θα υποστηρίξουν τις δυνάμεις ασφαλείας που ήδη βρίσκονται στην περιοχή.

Για τη διασφάλιση της ειρήνης

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών η ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης τη χρήση αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σκαφών για την πλήρη διασφάλιση του εδάφους της Βενεζουέλας. Ο ίδιος κάλεσε τις κολομβιανές αρχές να πραγματοποιήσουν παρόμοια επιχείρηση, στη δική τους πλευρά των συνόρων, για τη διασφάλιση της ειρήνης.

«Η ανακοίνωση αυτή θα συμβάλει αναμφίβολα στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», τόνισε ο αξιωματούχος.

Πανεθνική εκστρατεία στρατολόγησης

Την Κυριακή ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κάλεσε τους πολίτες της χώρας να συμμετέχουν στη «Μεγάλη Ημέρα Στρατολόγησης» για να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους «στην μπολιβαριανή κυριαρχία, αυτοδιάθεση και αντίσταση», ως απάντηση στη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα πραγματοποίησε μια πανεθνική εκστρατεία στρατολόγησης το σαββατοκύριακο με το σύνθημα Yo me alisto (Κατατάσσομαι), καλώντας τους πολίτες να ενταχθούν εθελοντικά στην «Μπολιβαριανή Εθνική Πολιτοφυλακή».

Η κινητοποίηση, η οποία απλώνεται σε πάνω από 15.000 σημεία καταγραφής σε όλη τη χώρα, αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου για την Κυριαρχία και την Ειρήνη του Σιμόν Μπολιβάρ, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, και έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες ναυτικές και εναέριες αναπτύξεις των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.