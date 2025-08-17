Ο κυκλώνας Έριν, ο πρώτος κυκλώνας της φετινής σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε το Σάββατο στην κατηγορία 5 – το ανώτατο επίπεδο στη διεθνή κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον – και κινείται απειλητικά προς τα νησιά της Καραϊβικής. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Έριν φέρει ανέμους ταχύτητας έως και 240 χλμ/ώρα, κινούμενος προς τις Μικρές Αντίλλες, όπου βρίσκονται τα αμερικανικά και βρετανικά Παρθένια Νησιά, καθώς και το Πουέρτο Ρίκο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πουέρτο Ρίκο είχε υποστεί καταστροφές το 2017 από τον κυκλώνα Μαρία.

Σύμφωνα με το National Hurricane Center (NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ο κυκλώνας εντοπιζόταν 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, η ισχύς του αυξήθηκε αλματωδώς, περνώντας από την «Κατηγορία 1» στην «Κατηγορία 5».

Απειλές και προβλέψεις για την πορεία του κυκλώνα Έριν

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο Έριν θα κινηθεί βορειοδυτικά, πλησιάζοντας τις Μπαχάμες το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, προτού παρουσιάσει εξασθένηση στην έντασή του. Αν και η πιθανότητα να επηρεαστεί άμεσα η ανατολική ακτή των ΗΠΑ φαίνεται περιορισμένη, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να φθάσουν μεγάλα κύματα έως τη Βόρεια Καρολίνα.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) εκτιμά ότι το φετινό έτος θα καταγραφούν 13 έως 18 τροπικές καταιγίδες στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων περίπου οι μισές (5-9) προβλέπεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.