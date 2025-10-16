Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή καταδικάστηκε την Τρίτη (15/10) ο γνωστός ως «δολοφόνος με το τσεκούρι».

Πρόκειται για τον άνδρα που το καλοκαίρι του 2020 προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, όταν εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε σε υπαλλήλους, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά του, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από μια πολύωρη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε εν βρασμώ ψυχής. Όπως κρίθηκε, η πράξη του ήταν προμελετημένη και συνειδητή, ενώ οι δικαστές έκαναν λόγο για πράξη με ιδιαίτερη αγριότητα και σκληρότητα, που εκτυλίχθηκε σε δημόσιο χώρο, μπροστά σε εργαζομένους και πολίτες.

Με βάση την απόφαση του Εφετείου, ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του ενός υπαλλήλου, καθώς και σε επιπλέον 26 έτη φυλάκισης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο ακόμη εργαζομένων και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής.

«Δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη»

Σύμφωνα με το Star, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αιτιολογήσει την πράξη του, επικαλούμενος περιστατικά αστυνομικής βίας σε διαδηλώσεις, καθώς και προσωπική κακομεταχείριση που –όπως ισχυρίστηκε– υπέστη κατά τη σύλληψή του, όταν είχε προκαλέσει φθορές σε μηχάνημα ΑΤΜ.

Ωστόσο, σε κανένα σημείο της απολογίας του δεν εξέφρασε μεταμέλεια, ούτε ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του ή τις οικογένειές τους. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τη στάση του αμετανόητη και προκλητική.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων, που παρέστησαν σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ετυμηγορία, τονίζοντας: «Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε με βαριά ποινή για τον δράστη, ο οποίος θα παραμείνει στη φυλακή για το αποτρόπαιο έγκλημα που σημάδεψε την Κοζάνη και στέρησε τη ζωή σε έναν αθώο δημόσιο υπάλληλο».