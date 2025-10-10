Ο πρώτος AI-βελτιστοποιημένος υπερυπολογιστής στην Ελλάδα θα εγκατασταθεί στο υπό κατασκευή Green Data Center του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η επένδυση αυτή τοποθετεί τη Δυτική Μακεδονία στον ευρωπαϊκό χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης και της υπερυπολογιστικής.

Mοναδικός στη χώρα

Ο νέος υπερυπολογιστής, μοναδικός στη χώρα με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, εντάσσεται στην Κοινή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση EuroHPC (Joint Undertaking), μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υπερυπολογιστών σε όλη την ήπειρο. Την υλοποίηση του έργου συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο αναπτύσσεται σε πλήρη συνέργεια με τις εθνικές υποδομές «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του εθνικού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών και ΤΝ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους, με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ενίσχυση καινοτομίας

Ο υπερυπολογιστής αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος, το οποίο θα συνδέει υπερυπολογιστές, κέντρα δεδομένων και εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει την καινοτομία και θα δώσει ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η νέα υποδομή ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Φοιτητές, ερευνητές και ερευνήτριες θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις της περιοχής θα αποκτήσουν δυνατότητες που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς μόνο σε μεγάλα διεθνή κέντρα, ενισχύοντας περαιτέρω την περιφερειακή ανάπτυξη και την τεχνολογική αυτοδυναμία της χώρας.