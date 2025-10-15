Αιφνίδιος θάνατος του καθηγητή Κώστα Τσανακτσίδη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε ηλικία 58 ετών συγκλονίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο εκλιπών υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, καθώς και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον». Είχε επίσης διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη, σημειώνοντας ότι «η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό αλλά και μια βαθιά παρακαταθήκη προσφοράς».

Αντίστοιχα, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, στο συλλυπητήριο μήνυμά της, υπογραμμίζει πως «η προσφορά του στον ποντιακό πολιτισμό θα παραμείνει ανεξίτηλη».