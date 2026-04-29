Αυτό το Σάββατο, 2 Μαΐου το αγαπημένο περιοδικό κόμικς ΒΑΒΟΥΡΑ έρχεται ξανά μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο. Με μια συντακτική ομάδα γεμάτη κέφι, το νέο τεύχος υπόσχεται εκπλήξεις, αγαπημένους ήρωες και ξεκαρδιστικές ιστορίες από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα.

Πιστή στο πνεύμα της, με χιούμορ, φαντασία, αδιάκοπη δημιουργικότητα και γέλιο. Το τεύχος γεμίζει χρώμα και ζωντάνια χάρη στα ανανεωμένα γραφιστικά, ενώ νέες προσθήκες κάνουν την εμφάνισή τους, φέρνοντας φρέσκες ιδέες και νέα επεισόδια αγαπημένων σειρών.

Μεταξύ άλλων, οι αναγνώστες θα απολαύσουν:

· Το Χρονόμετρο του Σταν – Ο νεαρός Σταν με το μαγικό χρονόμετρο, σταματάει τον χρόνο και κάνει τα πάνω-κάτω!

· Η Ζωντανή Μπάλα – Μια μπάλα υπερ-ήρωας, σώζει το μικρό του φίλο από απίθανες καταστάσεις.

· Ο Γουρουνομούρης – Ένα αγόρι με «εκατό πρόσωπα» που προκαλεί άφθονο τρόμο και γέλιο.

· Το Μαρτύριο της Σταγόνας – το αριστούργημα που συνεχίζει να συναρπάζει τους πιστούς του αναγνώστες.

Το νέο τεύχος συνδυάζει το πνεύμα της παράδοσης με την ανανέωση, προσφέροντας σε κάθε σελίδα το μοναδικό μείγμα χιούμορ, φαντασίας και δημιουργικότητας που έχει καθιερώσει τη ΒΑΒΟΥΡΑ ως θρύλο των ελληνικών κόμικς.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ σας περιμένει μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο για να σας παρασύρει στον κόσμο των μοναδικών ηρώων της. Μην το χάσετε αυτό το Σάββατο, 2 Μαΐου.