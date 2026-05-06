Έρευνα στο Κατάστημα Κράτησης Κω πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, κατά την οποία οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πέντε αυτοσχέδια μαχαίρια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 55χρονος Έλληνας και ένας 48χρονος Ιρανός, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι βρέθηκε στον χώρο του 55χρονου και ακόμη ένα στον χώρο του 48χρονου. Για τα τρία υπόλοιπα αυτοσχέδια μαχαίρια δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί σε ποιον ή ποιους ανήκουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.