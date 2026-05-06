Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα για το Έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars», και σε συνέχεια των απαντήσεων που έχουν ήδη δοθεί στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επισημαίνει ότι το ως άνω έργο έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

«Ως εκ τούτου, αναφορές περί δήθεν καταβολών συνολικού ποσού 40 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου είναι απολύτως παραπλανητικές, αποτελούν διαστρέβλωση της πραγματικής κατάστασης και αποσκοπούν στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ενώ προστίθεται:

Συγκεκριμένα:

Το Έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars» εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2022. Στόχος του ήταν η υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας.

Στις 15/04/2024 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Υπεβλήθησαν συνολικά χίλιες διακόσιες σαράντα μια (1.241) αιτήσεις χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφυγή.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Κατά τη διαδικασία, διακόσιοι τρεις (203) δυνητικοί δικαιούχοι επί συνόλου χιλίων διακοσίων σαράντα ενός (1.241) υπέβαλαν αίτημα ένστασης, μέχρι την 01/08/2025.

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιουλίου 2025 για την έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), το εν λόγω έργο αφαιρέθηκε από το ΕΣΑΑ.

Στις 28/04/2026 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίστηκε η ανάκληση της Απόφασης Ένταξης, λόγω της αφαίρεσης του έργου κατά την αναθεώρηση του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα.

Η υλοποίηση των έργων του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του ΤΑΑ πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε στάδιο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την προστασία της αλήθειας και τη διαφύλαξη του θεσμικού του κύρους έναντι ψευδών, ή παραπλανητικών δημοσιευμάτων και αναφορών.