Νέα επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε σήμερα (2/2) ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος, κάνοντας μια αμφιλεγόμενη πολιτική πρόβλεψη γύρω από το πρόσωπο της, που παραπέμπει στην άκρα δεξιά, αφήνοντας υπαινιγμούς για το ιδεολογικό στίγμα του υπό σύσταση κόμματός της.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Καραχάλιος υποστηρίζει ότι επίκειται συνεργασία της κ. Καρυστιανού με τον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλο Ντε Γκρες. Χαρακτηριστικά γράφει: «ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ[ΤΑΤΟΙΟΥ] Αυτη+αν ειναι βομβα (Αν γινει) Ο ντε Γκρες+η Καρυ Θα ζησει το ονειρο της επιτελους Αφου δεν καταφερε να παραμεινει Προεδρος του Συλλογου των Τεμπων Θα γινει(με πολιτικο γαμο) Βασιλισσα των Ελληνων+μετα ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ!»

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ[ΤΑΤΟΙΟΥ] Αυτη+αν ειναι βομβα💣💣💣 (Αν γινει🤪) Ο ντε Γκρες+η Καρυ👸 Θα ζησει το ονειρο της επιτελους Αφου δεν καταφερε να παραμεινει Προεδρος του Συλλογου των Τεμπων Θα γινει(με πολιτικο γαμο) Βασιλισσα των Ελληνων +μετα ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ!https://t.co/2Wpj6SYvlD — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 2, 2026

Σύμφωνα με άλλη ανάρτηση του επικοινωνιολόγου, ο Παύλος ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί, σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία πρόκειται να προβληθεί την Πέμπτη. Μάλιστα, ο κ. Καραχάλιος αναρωτιέται δηκτικά: «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;».

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙 Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου (θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο το ενδεχομενο να “πολιτευτει με καποιο κομμα”..! ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ? Το απολυτο “παντρεμα”💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026