Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα και την πρόθεση ψήφου.

Με βάση την αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρώντας προβάδισμα 16 μονάδων από τη δεύτερη Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 12,7%.

Αναγωγή στο σύνολο

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 12,7%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Νίκη: 2,9%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΠΑΣΟΚ: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9,7%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

Νίκη: 2,2%

ΜέΡΑ25: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1%

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%.

Ωστόσο, η επιλογή «ο άλλος» συγκεντρώνει 37%, που σύμφωνα με το OPEN περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι απόψεις για τη Μαρία Καρυστιανού

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και για τη Μαρία Καρυστιανού. Στην ερώτηση «πώς αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι απαντήσεις κατανέμονται ως εξής:

Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%

Μάλλον συμφωνώ – 10,1%

Μάλλον διαφωνώ – 15,9%

Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%

Στο ερώτημα αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, το 79,9% θεωρεί πως πρέπει να παραμείνει το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ 11,2% ζητεί απαγόρευση. Το 8,9% δεν απάντησε.

Πρόθεση ψήφου για κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Τέλος, στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 12,3% απάντησε «σίγουρα ναι», ενώ το 20,1% «μάλλον ναι».

Αντίθετα, το 19,2% δήλωσε «μάλλον όχι» και το 38,8% «σίγουρα όχι». Ποσοστό 9,7% δεν εξέφρασε άποψη.