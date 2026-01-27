Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα με εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στο 32,3%, διαφορά 17 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 15,2%.

Στην περίπτωση εκλογών την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα λάμβανε 26,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%.

Η εικόνα για την πολιτική ηγεσία της χώρας παραμένει διχασμένη. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 31,7%, σχεδόν ισόποσοι πολίτες δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν πολιτικό. Η δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr αποτυπώνει με σαφήνεια το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την αμφισημία που επικρατεί απέναντι στους υπόλοιπους αρχηγούς.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δίνει στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό 32,3%, με διαφορά 17 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 15,2%. Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.

Πρόθεση ψήφου

Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ θα λάμβανε 26,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Oι πολίτες εμφανίζονται πιο έντονα να εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας, με ποσοστό 31,7%, σχεδόν ισοβαθμώντας με εκείνους που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν πολιτικό (31,2%).

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει 6,6%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Σταύρος Κασσελάκης με 3,7% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1%.

Λιγότεροι πολιτικοί συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά, όπως ο Φάμελλος και o Νατσιός, αμφότεροι στο 2%, ΔΓ/ΔΑ επίσης στο 2%, ενώ η Λατινοπούλου φτάνει στο 1,9% και ο Χαρίστης στο 1%.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει ξεκάθαρα την κυριαρχία του Μητσοτάκη στην εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και την αμφισημία που επικρατεί για την πολιτική ηγεσία συνολικά, με μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν.

Αξιολόγηση Μαρίας Καρυστιανού

Σχετικά με την ετοιμότητα της Μαρίας Καρυστιανού, το 70% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είναι «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Αντίδραση στις δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, το 48% των πολιτών δηλώνει ότι έχει πλέον χειρότερη εικόνα για τη Μαρία Καρυστιανού, το 37% διατηρεί την ίδια άποψη και το 14% θεωρεί ότι η εικόνα της βελτιώθηκε.

Πιθανότητα επικράτησης έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ενώ το 53% απαντά «κανένας από τους δύο».

Rebranding Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά την προσπάθεια rebranding του Αλέξη Τσίπρα, το 49% των ερωτηθέντων τη θεωρεί αδιάφορη, το 35% πιστεύει ότι εξελίσσεται χειρότερα από τον αρχικό σχεδιασμό και το 14% ότι πηγαίνει καλά.