Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Σε ποιο βαθμό συμφωνούν οι πολίτες με τις κινητοποιήσεις των αγροτών;

Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία την προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα;

Ποια η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού στην κοινή γνώμη;

Πώς κατανέμονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

· Κατά πόσο θεωρούν οι Έλληνες πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διατηρούν ισχυρή συμμαχική σχέση μεταξύ τους;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

