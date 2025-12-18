Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

• Ποια είναι η συνολική αποτίμηση των πολιτών για την πορεία της Κυβέρνησης έως σήμερα;

• Πώς κρίνουν τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αξιωματική αντιπολίτευση;

• Συμφωνεί η κοινή γνώμη με τις κινητοποιήσεις των αγροτών;

• Πόσο θετικά αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία την προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού;

• Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

