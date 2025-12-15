Σαφές προβάδισμα με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, χωρίς όμως το κυβερνών κόμμα να εξασφαλίζει σύμφωνα με τα στοιχεία αυτοδυναμία.

Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ανέρχεται στο 23,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,6% και η Ελληνική Λύση με 9,5%. Έπονται το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Νίκη με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,1%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 4,5%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 19%.

Στο ερώτημα «Θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας;»

– Καθόλου απαντά το 55%

– Λίγο το 25%

– Αρκετά το 11%

– Πολύ το 2%

– ΔΞ/ΔΑ το 7%.

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027;»

– το 2026 απαντά το 56% και

– το 2027 το 44%.

Στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μια καινούργια πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του;»

– 68% απαντά ότι επαναλαμβάνει τα ίδια

– 15% ότι καταθέτει μια καινούργια πρόταση και

– 17% δεν απαντά.

Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας;» οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι:

– 61% απαντά καθόλου

– 24% απαντά λίγο

– 8% αρκετά

– 2% πολύ και

– 5% δεν απαντά.

Στο ερώτημα «Θεωρείτε δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις;»

– 78% απαντά ναι

– 15% όχι και

– 7% δεν απαντά.

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών;»

– 69% απαντά όχι

– 16% ναι και

– 15% δεν απαντά.