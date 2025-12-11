Η δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 28,5%
- ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: 12,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 11,8%
- Ελληνική Λύση: 8,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 8,5%
- ΚΚΕ: 7,8%
- Φωνή Λογικής: 4,8%
- ΜέΡΑ25: 4,4%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ 23,3%
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%
- Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
- Ελληνική Λύση 7,1%
- ΣΥΡΙΖΑ 6,5%
- ΚΚΕ 6,4%
- Φωνή Λογικής 3,5%
- ΜέΡΑ25 3%
με τους αναποφάσιστους να είναι το 16,1% των ερωτηθέντων.
Στην εν λόγω δημοσκόπηση μετρήθηκε και το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με ένα 12,6% να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ένα 9,1% πως είναι «αρκετά πιθανό». Στην ίδια ερώτηση, για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά οι απαντήσεις είναι 2,2% «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 5,9% ότι είναι «αρκετά πιθανό».
Ωστόσο, οι πολίτες βλέπουν σε μεγάλο βαθμό το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο (60%), και μόνο το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.
Ως προς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη το κόμμα ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ στο ίδιο ερώτημσ η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%.