Η δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 28,5%

ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: 12,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 8,5%

ΚΚΕ: 7,8%

Φωνή Λογικής: 4,8%

ΜέΡΑ25: 4,4%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 23,3%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%

Πλεύση Ελευθερίας 9,2%

Ελληνική Λύση 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ 6,5%

ΚΚΕ 6,4%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ25 3%

με τους αναποφάσιστους να είναι το 16,1% των ερωτηθέντων.

Στην εν λόγω δημοσκόπηση μετρήθηκε και το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με ένα 12,6% να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ένα 9,1% πως είναι «αρκετά πιθανό». Στην ίδια ερώτηση, για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά οι απαντήσεις είναι 2,2% «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 5,9% ότι είναι «αρκετά πιθανό».

Ωστόσο, οι πολίτες βλέπουν σε μεγάλο βαθμό το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο (60%), και μόνο το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.

Ως προς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη το κόμμα ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ στο ίδιο ερώτημσ η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%.