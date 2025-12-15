Κλίμα έντονης ανασφάλειας και απαισιοδοξίας για την οικονομία του 2026 αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», με τους πολίτες να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί τόσο για τη γενική πορεία της χώρας όσο και για το πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα υποχώρηση, πέφτοντας από το 25,2% του προηγούμενου μήνα στο 23,7%.

Στη δεύτερη θέση διατηρείται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,1%. Σημαντική άνοδο σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ενισχύεται αισθητά, ανεβάζοντας τα ποσοστά της από το 5,8% τον Νοέμβριο στο 8,5%.

Αρνητική είναι η εικόνα και ως προς την κατεύθυνση της χώρας, καθώς μόνο το 35,3% εκτιμά ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά περίπου επτά μονάδες σε σχέση με το 2024. Την ίδια στιγμή, το 64,6% θεωρεί ότι η πορεία της χώρας είναι λανθασμένη, έναντι 54,4% την προηγούμενη χρονιά.

Οι προσδοκίες για την οικονομία παραμένουν χαμηλές, με σχεδόν έναν στους δύο (47,1%) να προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το 30% να εκτιμά στασιμότητα και μόλις το 22,2% να αναμένει βελτίωση. Κάπως πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα για την προσωπική οικονομική κατάσταση, καθώς το 21,7% δηλώνει αισιοδοξία, το 42,3% προσδοκά σταθερότητα και το 33,5% φοβάται επιδείνωση.

Ενόψει της νέας χρονιάς, το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ανασφάλεια, που συγκεντρώνει ποσοστό 37,1%. Ακολουθούν η ελπίδα με 26,4%, η αισιοδοξία με 24,3% και η απαισιοδοξία με 10,5%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η στήριξη της κοινής γνώμης στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς το 85,1% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 64,8% δηλώνει ότι κατανοεί και δικαιολογεί τις μορφές διαμαρτυρίας, ακόμη και τους αποκλεισμούς εθνικών οδών.

Ως σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του 2025 αναδεικνύεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 40,6%, ενώ ακολουθούν οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις για την τραγωδία στα Τέμπη με 27,6%.

Τέλος, πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5%, με τον Κωνσταντίνο Πιερρακάκη να ακολουθεί με 17,2%, τον Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3% και την κ. Καρυστιανού με 7,9%.