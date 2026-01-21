Άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κατέγραψε η Pulse τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5% στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ.

.Μάλιστα, η εταιρεία παρουσίασε έναν πίνακα με τις δημοσκοπικές διαφορές του κυβερνώντος κόμματος από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από τον οποίον προκύπτει ότι η διαφορά των 16,5 μονάδων που έχει στη σημερινή συγκυρία στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, όταν εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μεγαλύτερη διαφορά στην εκτίμηση ψήφου της Pulse είχε καταγραφεί το 2024.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με την εξαίρεση της Φωνής Λογικής που κερδίζει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, καταγράφουν απώλειες: το ΠΑΣΟΚ χάνει μισή μονάδα και εμφανίζεται στο 13% στην εκτίμηση ψήφου, οριακά πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών(12,8%), η Πλεύση χάνει μια μονάδα αλλά παραμένει στην τρίτη θέση, μισή μονάδα κάτω καταγράφηκε η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ. Μία ολόκληρη μονάδα έχασε μέσα σε έναν μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ, στα ίδια (2,5%) το ΜεΡΑ25 που ωστόσο μπαίνει οριακά στη Βουλή, μισή μονάδα χάνουν η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και Νέα Αριστερά και μένουν στο 2% στην εκτίμηση ψήφου.

Τα υπό ίδρυση κόμματα

Στο 10,5% (από 9,7% τον Δεκέμβριο μετρήθηκαν εκείνοι που επιλέγουν «άλλο κόμμα» – κάτι που συνδυάζεται και με την αναμονή για την ίδρυση νέων κομμάτων υπό την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα: Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μέτρησης, το 54% εκείνων που ψηφίζουν «άλλο κόμμα» αντιμετωπίζουν θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 11% βλέπουν θετικά το κόμμα Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, θετικά ή με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει το 31% το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ( η Pulse δεν είχε δημοσιεύσει ως τώρα μετρήσεις για αυτό), ενώ το αντίστοιχο άθροισμα είναι 19% για το «κόμμα Τσίπρα», ενώ ήταν στο 21% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας.

Στο 10% (από 14% τον Δεκέμβριο) μειώθηκε το ενδιαφέρον για ένα κόμμα Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε κινήσεις τέτοιου είδους.

Έχει ενδιαφέρον ότι από όσους αντιμετωπίζουν «θετικά» ένα κόμμα Καρυστιανού (δηλαδή το 15% του συνόλου του δείγματος), το 34% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίσης θετικά και το κόμμα Τσίπρα, ενώ από εκείνους που το αντιμετωπίζουν με «ενδιαφέρον» (δηλαδή το 16% του συνόλου του δείγματος) πάνω από ένας στους δέκα δηλώνει το ίδιο για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία επικάλυψη πάνω από 40%

Πολύ μικρή είναι η διείσδυση τόσο του Αλέξη Τσίπρα, όσο και της Μαρίας Καρυστιανού, μεταξύ εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ. Ωστόσο ανεβαίνει αρκετά μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ – 12% βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού και 9% το κόμμα Τσίπρα. Όμως, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει 20% θετικής γνώμης μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης και 11% μεταξύ της γκρίζας ζώνης που φτάνουν στο 16,5% στο σύνολο.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας έχει 48% θετικές γνώμες μεταξύ εκείνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού έχει 23%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 28% δηλώνει ότι βλέπει θετικά ένα κόμμα που όλα τα πρόσωπα δεν θα είχαν προηγούμενη πολιτική θητεία – ό,τι δηλαδή επιδιώκει η Μαρία Καρυστιανού, με αιχμή τις ηλικίες 30-44 ετών (41%) και τους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς(41%).