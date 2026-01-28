Πτώση για τα περισσότερα κόμματα και θεαματική αύξηση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η έρευνα αποτυπώνει μεταβολές στην πρόθεση ψήφου και στις πολιτικές τάσεις ενόψει των επόμενων εκλογών.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% τον Νοέμβριο. Παρά τη μικρή υποχώρηση κατά 0,7 μονάδες, το κυβερνών κόμμα αυξάνει τη διαφορά του από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που σημειώνει πτώση στο 10,8% από 12,6%. Τρίτη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,6% (από 10,4%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 8,2%, έναντι 5,8% στην προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, ΜέΡΑ25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9% και Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%. Καθοριστική μεταβολή αποτελεί η εκτίναξη των αναποφάσιστων, που φτάνουν στο 17,9%, έναντι 13,3% τον Νοέμβριο.

Η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού

Ένας στους πέντε πολίτες εμφανίζεται δυνητικός ψηφοφόρος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% δηλώνει ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μεγαλύτερη διείσδυση της Καρυστιανού εντοπίζεται στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και στους αναποφάσιστους.

Στο ερώτημα για τις θέσεις της σχετικά με τις αμβλώσεις, το 19,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 68,1% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Τάσεις και πολιτικές προτιμήσεις

Η GPO δεν είχε μετρήσει τη δυνητική ψήφο για το «κόμμα Καρυστιανού» τον Νοέμβριο, αλλά τότε είχε συμπεριλάβει το «κόμμα Τσίπρα». Πλέον, το τελευταίο εμφανίζει μικρότερη απήχηση, καθώς το 17,6% δηλώνει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει, έναντι 21,8% στην προηγούμενη έρευνα.

Οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν διχασμένοι ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης: το 48,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, ενώ το 47% τάσσεται υπέρ αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Κοινωνικά και διεθνή ζητήματα

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα παραμένουν το σοβαρότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό 58,5%. Ακολουθεί η διαφθορά με 18%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες (49,6%) δηλώνουν ότι το εισόδημά τους δεν επαρκεί για τις μηνιαίες ανάγκες, ενώ το 50,4% απαντά ότι επαρκεί.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, το 76,9% θεωρεί ότι αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, έναντι 13,7% που πιστεύει ότι την ενισχύει. Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, το 54,2% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ το 32% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι».