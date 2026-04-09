Η επιτυχημένη βρετανική αστυνομική σειρά Peaky Blinders επεκτείνει το brand της στον χώρο των ποτών, λανσάροντας επίσημα ένα νέο bourbon με την υπογραφή της.

Το προϊόν δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Barrel Global και σηματοδοτεί τη στροφή προς τα «IP-driven spirits», όπου η ίδια η γεύση αφηγείται την ιστορία εξίσου με την ετικέτα. Το ουίσκι αποστάχθηκε στο Green River Distilling Co. και ολοκληρώθηκε με δρύινες σανίδες εμποτισμένες σε ιρλανδικό ουίσκι, συνδέοντας την εποχή της ποτοαπαγόρευσης με τις ιρλανδικές ρίζες της οικογένειας Shelby, πρωταγωνιστών της σειράς.

Με τα χρόνια, το Peaky Blinders εξελίχθηκε από βρετανικό δράμα εποχής σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, χάρη στη διανομή του μέσω Netflix και στη σταθερά υψηλή ζήτηση από το κοινό. Ο ελληνικής καταγωγής ιδρυτής της Barrel Global, Τζορτζ Κουτσάκης, μίλησε στο περιοδικό Forbes για τη συνεργασία αυτή και το όραμα πίσω από το project.

Η Barrel Global και η νέα εποχή του ουίσκι

Η σύγχρονη αγορά ουίσκι έχει προσελκύσει επενδυτές που βλέπουν το ποτό περισσότερο ως περιουσιακό στοιχείο παρά ως καταναλωτικό προϊόν. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του ουίσκι έχει οδηγήσει σε πλατφόρμες «επένδυσης σε βαρέλια», που υπόσχονται μεγάλα κέρδη και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

Μια έρευνα του BBC στις αρχές του 2025 αποκάλυψε απάτη εκατομμυρίων από εταιρεία επενδύσεων σε ουίσκι, γεγονός που ώθησε τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν πιο επιφυλακτικά τους μεσάζοντες του χώρου.

Η Barrel Global διαφοροποιείται, συνδέοντας απευθείας τους καταναλωτές με αποστακτήρια ώστε να αγοράζουν, να διαχειρίζονται και να εμφιαλώνουν τα δικά τους βαρέλια. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση, τη συμμόρφωση και την ανάπτυξη της μάρκας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για όσους θέλουν να αποκτήσουν προσωπικό απόσταγμα.

Η συνεργασία με το Peaky Blinders

Η Barrel Global συνεργάζεται επίσης με εταιρείες ψυχαγωγίας για την παραγωγή αδειοδοτημένων ποτών, αναλαμβάνοντας sourcing, blending, συσκευασία και διανομή. «Το να ξεκινήσουμε το τμήμα licensing της Barrel Global με το Peaky Blinders είναι πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο Τζορτζ Κουτσάκης και προσθέτει: «Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε καλύτερο συνεργάτη, και έχουμε ήδη προγραμματίσει πολλές ακόμη κυκλοφορίες μαζί τους». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη συνεργασία αδειοδότησης της Barrel Global με σειρά ψυχαγωγίας, ενώ, όπως αποκαλύπτει ο κ. Κουτσάκης, ακολουθούν και άλλες.

Για μια σειρά με τόσο αφοσιωμένο κοινό, ο Τζορτζ Κουτσάκης γνώριζε ότι υπήρχε μόνο μία ευκαιρία να δημιουργηθεί η σωστή πρώτη εντύπωση. «Δεδομένου του μεγέθους και της αφοσίωσης της βάσης των θαυμαστών του Peaky Blinders, ήταν πρόκληση να σχεδιάσουμε μια ετικέτα που να εκφράζει το πνεύμα της σειράς», σημείωσε. «Θέλαμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία – από το υγρό μέχρι το design – και είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα».

Η ομάδα επέλεξε να δημιουργήσει ένα ποτό που να αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τη σειρά και όχι να στηρίζεται απλώς στην ετικέτα. «Θέλαμε κάτι διαφορετικό και συναρπαστικό – όχι μόνο για τους fans αλλά και για τους λάτρεις του ουίσκι», πρόσθεσε ο κ. Κουτσάκης, εξηγώντας ότι η επιλογή του αμερικανικού bourbon συνδέεται με την επέκταση της δράσης της σειράς στις ΗΠΑ στις τελευταίες σεζόν.

Το ιδανικό bourbon βρέθηκε στο Green River Distilling Co., ένα αποστακτήριο με ιστορία από το 1885, που καταστράφηκε από φωτιά το 1918 και αναγεννήθηκε μετά την άρση της ποτοαπαγόρευσης το 1933. «Η επιλογή του Green River ήταν αυτονόητη, καθώς πρόκειται για ένα από τα πρώτα αποστακτήρια του Κεντάκι», τόνισε ο Τζορτζ Κουτσάκης.

Για να διατηρηθεί η σύνδεση με το ιρλανδικό στοιχείο της σειράς, το bourbon ολοκληρώθηκε με σανίδες εμποτισμένες σε ιρλανδικό ουίσκι. «Οι σανίδες αυτές προσθέτουν πολυπλοκότητα στο κλασικό mash bill του Green River και δημιουργούν ένα εξαιρετικά ισορροπημένο και ευκολόπιοτο ουίσκι», κατέληξε ο Koutsakis.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Barrel Global σχεδιάζει ήδη περισσότερα ποτά με άδεια Peaky Blinders, καθώς και νέες συνεργασίες στον χώρο της ψυχαγωγίας.