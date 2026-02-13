Ένα νέο πόστερ έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix για την πολυαναμενόμενη ταινία «Peaky Blinders: The immortal man», που δίνει συνέχεια στη θρυλική σειρά. Η σειρά διαδραματίζεται στην Αγγλία λίγο μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνιστές μια ιρλανδική ρομά συμμορία και είχε κάνει πρεμιέρα στο BBC το 2013. Από τότε παραμένει μια απο τις πιο πολυσυζητημένες σειρές παγκοσμίως ακόμη και σήμερα – 4 χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο -, έχοντας αποσπάσει και βραβείο BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Ο Tom Shellby (Κίλιαν Μέρφι), επιστρέφει στις οθόνες μας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα βομβαρδισμένο Μπέρμιγχαμ και μπλέκεται σε άκρως απόρρητες αποστολές, εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα. Αντιμέτωπος με νέες απειλές και με τα φαντάσματα του παρελθόντος του, καλείται να πάρει αποφάσεις που δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και τη μοίρα της χώρας.

Heavy lies the crown. Cillian Murphy and Barry Keoghan star in PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN. Premieres 6 March in select cinemas and 20 March 2026 on Netflix pic.twitter.com/8GDqYvTvJa — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 12, 2026

Ο Cillian Murphy, δεν είναι ο μόνος που θα επιστρέψει να αναβιώσει τον ρόλο του. Οι Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Stephen Graham και Ian Peck, θα βρίσκονται στο καστ, όπως και ο Paul Anderson, που έχει τον ρόλο του Arthur Shelby. Οι νέες προσθήκες στο cast όπως οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth και Jay Lycurgo αφήνουν το κοινό γεμάτο ανυπομονησία να δουν τι ρόλους θα ενσαρκώσουν. Ο Tom Harper επιστρέφει στον ρόλο του σκηνοθετη μετά την πρώτη σεζόν, με τον σεναριογράφο και δημιουργό της σειράς Steven Knight. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2024 και ολόκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025.

Το Peaky Blinders: The immortal man θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου σε περιορισμένους κινηματογράφους και στις 30 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

