Μια σημαντική αλλαγή στην ηγεσία του διάσημου ιταλικού οίκου μόδας Dolce & Gabbana βρίσκεται σε εξέλιξη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παγκόσμιους οίκους πολυτελείας.

Ο Στέφανο Γκαμπάνα, συνιδρυτής του brand, παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του ως πρόεδρος, σύμφωνα με καταχώρηση στο εταιρικό μητρώο της Ιταλίας. Ο 63χρονος σχεδιαστής υπέβαλε την παραίτησή του τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο η αποχώρησή του γίνεται γνωστή μόλις τώρα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με το χρέος της. Ο Γκαμπάνα φέρεται να εξετάζει τις επιλογές του για το σημαντικό μερίδιό του, που ανέρχεται στο 40% της εταιρείας.

Μετά την αποχώρησή του, η Dolce & Gabbana διατήρησε την ηγεσία της εντός της ιδρυτικής οικογένειας. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύμβουλος του brand, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του προέδρου τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, αναμένεται ευρύτερος ανασχηματισμός στη διοίκηση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Gucci, Στέφανο Καντίνο, ενδέχεται να αναλάβει ανώτατο ρόλο στη δομή της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Ο οίκος Dolce & Gabbana, που ιδρύθηκε το 1985, καθιερώθηκε γρήγορα ως ένα από τα κορυφαία brand μόδας παγκοσμίως, χάρη στην αισθητική του εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο. Με συλλογές για γυναίκες και άνδρες, προϊόντα ομορφιάς και είδη σπιτιού, οι Στέφανο Γκαμπάνα και Ντομένικο Ντόλτσε δημιούργησαν μια αυτοκρατορία γνωστή για τις πολυτελείς, θεατρικές επιδείξεις της, τις οποίες έχουν στηρίξει καλλιτέχνες όπως η Madonna, ο σταρ της K-Pop Choi San και η Beyoncé.