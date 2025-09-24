Μόλις στη δεύτερη παρουσία του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα, οι «αετοί της Λισαβόνας» έπεσαν θύμα της… ελληνικής Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού αποδείχθηκε «πολύ σκληρή για να πεθάνει» στο «Ντα Λουζ» και κατόρθωσε να «αποδράσει» με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Στην βασική ενδεκάδα της Ρίο Άβε υπήρξαν δύο Έλληνες, ο Μάριος Βρουσάι και ο Ανδρέας Ντόι, ενώ μαζί τους ξεκίνησαν οι Μπράμπετς, Σπίκιτς και Ρίτσαρντς που έχουν αγωνιστεί σε Άρη και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν τόσο ο Νίκος Αθανασίου, όσο και ο Γιώργος Λιάβας.

Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του «Special One» αγωνίστηκε για όλο τον αγώνα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ του 26χρονου επιθετικού.

Η Μπενφίκα είχε το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση και μετουσίωσε τις ευκαιρίες της, σε γκολ στο 86ο λεπτό με τον Σουντάκοφ. Όλα έδειχναν πως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα ολοκλήρωνε μία επαγγελματική νίκη, όμως οι παίκτες του Συλαϊδόπουλου είχαν άλλη άποψη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, η Ρίο Άβε θα βγει στην αντεπίθεση και ο Αντρέ Λουίζ θα νικήσει τον Ανατόλι Τρούμπιν, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «αετοί της Λισαβόνας» βρίσκονται στην 3η θέση της Liga Portugal με 14 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές, ενώ η Ρίο Άβε έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς σε έξι αναμετρήσεις και είναι στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα.