Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας τόσο την πορεία του στη μουσική όσο και ζητήματα της επικαιρότητας. Ο γνωστός τραγουδοποιός τόνισε ότι οι sold out συναυλίες δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ποιοτικού έργου, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για την άμβλωση.

«Της είχε και έχει όλος ο κόσμος τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί ολοκληρωτικά από μία άποψή της, η οποία δεν ξέρω κι αν είναι η άποψή της, μετά πήγε να την ανασκευάσει από ό,τι είδα».

Σχολιάζοντας τη δημόσια παρουσία της, σημείωσε: «Η κυρία αυτή έχει αποφασίσει να κριθεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το στίβο τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ας ακούσουμε αν έχει πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι αυτό και ο κόσμος θα κρίνει».

Για την τραγωδία των Τεμπών

Αναφερόμενος στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξέφρασε την οργή του για την απουσία απαντήσεων και την καθυστέρηση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Είμαι ακόμα θυμωμένος όταν το σκέφτομαι. Όχι μόνο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη όπως συνέβη, ούτε μόνο γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις της προκοπής, αλλά γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε τρένα. Δεν φτιαχτήκανε δηλαδή στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής να βάλει το παιδί του σε ένα τρένο».

«Αυτό που λέγαμε παλιά στα αστεία ότι ‘ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα’, αρχίζει και δεν είναι αστείο πια. Έγινε κάτι το οποίο ήταν ένα μείγμα πολλών πραγμάτων, κακοδιαχείρισης, ατυχίας, αστοχίας, ανθρώπων που δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Ούτε ερευνήθηκε σωστά, ούτε πήραμε απαντήσεις, ούτε οι άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους πήραν απαντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει το πιο σκληρό πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μπαίνω στη θέση τους δηλαδή και με τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα».

Για την πολιτική και την προσωπική του πορεία

Ο καλλιτέχνης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, παρά τις προτάσεις που έχει δεχθεί. Παράλληλα, μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης από φίλους και συνεργάτες.

«Οι φίλοι μου ήταν δίπλα στη μάχη μου με την κατάθλιψη, γι’ αυτό και την πέρασα και λίγο αβρόχοις ποσίν. Με παίρνει ο Νταλάρας τηλέφωνο ας πούμε. Ήμασταν απλώς συνεργάτες τότε».

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά του απέναντι στο κοινό, παραδέχθηκε ότι είναι «δύστροπος στην αγένεια» και πολλές φορές αντιδρά απότομα όταν κάποιος ξεπερνά τα όρια μετά από μια συναυλία.

Για τη Eurovision και τα μουσικά του κίνητρα

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποκάλυψε ότι δεν παρακολουθεί τη Eurovision και δεν θα δεχόταν να γίνει κριτής σε talent show, καθώς –όπως είπε– βαριέται την τηλεόραση και δεν θεωρεί τον εαυτό του αρμόδιο να κρίνει άλλους.

«Ποτέ δεν είχα τέτοια μεγαλεπήβολα σχέδια και όνειρα, να γράψω το τραγούδι των ονείρων μου. Το πιο μεγάλο κίνητρο που έχω είναι ότι βλέπω ότι αυτό που κάνω αφορά πολύ κόσμο και ότι είναι χρήσιμο σε αυτούς», κατέληξε ο τραγουδοποιός.