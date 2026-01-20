Στο θέμα των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι χθεσινές (19/1/2026) δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσων αναφέρθηκε ο συνήγορός της, Στέλιος Σούρλας, θέτοντας αρχικά το ερώτημα «γιατί θεωρείται ακραία μία θέση η οποία είναι δικαίωμά της να την εκφράσει;».

Ο κ. Σούρλας, μιλώντας στο ONE είπε «ό,τι χειρότερο είναι η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού και όχι το να φέρει στον κόσμο μία γυναίκα ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να μην το ήθελε αρχικά». Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «από την στιγμή που έχουν συλλάβει και έχουν προχωρήσει σε εγκυμοσύνη, δεν είναι το τι θέλουμε εμείς, αλλά έχει προχωρήσει η φύση».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Σούρλας τόνισε πως από το 1986, οπότε και επετράπησαν οι αμβλώσεις στη χώρα, οι συνθήκες και τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα. «Τι είπε η κυρία Καρυστιανού, πως με τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Και υπάρχει μία στάθμιση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;».

Στη συνέχεια, είπε πως κατά την άμβλωση “ένα βρέφος δολοφονείται με έναν φρικτό τρόπο. Αν παρακολουθήσει κάποιος μία έκτρωση, είναι μία φρικτή δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμυνθεί”. Στο ίδιο πλαίσιο αναρωτήθηκε “γιατί να διχάζει κάτι το οποίο τίθεται σε δημοκρατικό διάλογο;”.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Σούρλας είπε ότι η Δημοκρατία δεν έχει διλήμματα. “Γιατί όχι” αναρωτήθηκε σε ερώτηση για το αν θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε δημοψηφίσματα για τη μοναρχία, και συνέχισε πως αυτό σημαίνει άμεση Δημοκρατία.

Τι δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε τη Δευτέρα (19/1/2026) αναφερόμενη στις αμβλώσεις ότι αποτελεί θέμα δημόσιας διαβούλευσης. «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε σε σχετική ερώτηση ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη πως θα πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

«Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται» είπε.

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι» συνέχισε.

Πρόσθεσε, δε, πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε. Η ίδια ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πως λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

«Η απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως»

Η ίδια επανήλθε στο θέμα με σημερινή της ανάρτηση όπου τονίζει ότι οι δηλώσεις της διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως. Τόνισε ότι η πλειονότητα των Μέσων Ενημέρωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αποσιώπησε τα θεσμικά ζητήματα που έθεσε στη συνέντευξη, επιλέγοντας να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ερώτηση περί αμβλώσεων. Όπως σημείωσε, οι δημοσιογράφοι έδωσαν προτεραιότητα σε ένα άκαιρο ερώτημα, αγνοώντας σημαντικά προβλήματα όπως «τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τη θεσμική εκτροπή, την ακρίβεια, τη φτωχοποίηση, την κατάρρευση της υγείας και της παιδείας».

Η κα Καρυστιανού υποστήριξε ότι η απάντησή της στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκόπιμα από όσους, όπως είπε, επιχειρούν την «πολιτική δολοφονία χαρακτήρα» της. Τόνισε ότι «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν τίθεται σε διαβούλευση ή πολιτικά παιχνίδια».

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη «απογύμνωση» των Μέσων Ενημέρωσης. Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, δηλαδή τα τεράστια σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η συνεχής θεσμική εκτροπή, η εξόντωση των αγροτών, η ακρίβεια και η φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση της υγείας και της παιδείας, και τόσα άλλα σημαντικά θέματα που βιώνουμε.

Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου. Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν.

Όσοι βάλλουν εναντίον μου με αφορμή ένα πολυδιάστατο ιατρικό και νομικό θέμα για το οποίο ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει, δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματα της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της! Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη βιοηθική.

Το βασικό για αυτούς ήταν και είναι να ανακοπεί με κάθε τρόπο και μέσο, η εντατική «κυοφορία» ενός μεγάλου κινήματος, που μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση και να θέσει τη κοινωνία και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της λήψης αποφάσεων. Η ανάγκη δημόσιου διαλόγου, στην οποία αναφέρθηκα, αφορά τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση: την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Για τον λόγο αυτό, ο ουσιαστικός διάλογος πρέπει να στραφεί: στη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κοινωνικής πρόνοιας για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, σε επιδόματα και υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια γυναίκα να μη διχάζεται ανάμεσα στην κύηση και την εργασία ή τις σπουδές της. Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη στον πολίτη.

Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία της μητρότητας. Αυτή είναι η διαβούλευση που οφείλουμε να ανοίξουμε: μια συζήτηση για όρους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σεβασμού των θεσμών, ώστε καμία γυναίκα να μη φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο, άγνοια ή εγκατάλειψη. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γυναίκες, στα παιδιά και στο μέλλον της χώρας, πιστεύω σε μια κοινωνία που θα τις στηρίζει μέσα από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη, και όχι βέβαια μέσα από διχασμούς. Σας ευχαριστώ.