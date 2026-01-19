H Μαρία Καρυστιανού έδωσε το στίγμα της για το νέο κόμμα που πρόκειται να δημιουργήσει προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση με την αναφορά της στις αμβλώσεις λέγοντας ότι αποτελεί θέμα δημόσιας διαβούλευσης, παρότι η ιατρική αυτή πράξη αποτελεί νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών στη χώρα εδώ και 4 δεκαετίες.

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα»

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε σε ερώτηση για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη πως θα πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

«Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται» είπε.

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι» συνέχισε.

Πρόσθεσε, δε, πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε.

Η ίδια ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πως λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

Η χώρα δεν θα πάει δεκαετίες πίσω, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα 19/1, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού τόνισε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες και όχι για πισωγύρισμα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύει ότι η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών.

«Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα», είπε το ΠΑΣΟΚ.

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτήν την κατάκτηση», δήλωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες», είπε το ΚΚΕ.

«Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, γραμματέας Νέας Αριστεράς.

Αντιδράσεις και από καλλιτέχνες στις δηλώσεις Καρυστιανού

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν και ο Φοίβος Δεληβοριάς. Ο τραγουδοποιός με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Από την πλευρά του ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης έγραψε: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις; Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό. Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ».

«Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες»

Η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να βάλει ιδεολογική ταμπέλα στο κόμμα που ετοιμάζει. «Είμαι κατά των υποχρεωτήτων. Δεν μου αρέσουν. Αν είμαστε πιο κοντά στη δεξιά ή πιο κοντά στην αριστερά. Αυτή είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες».

«Οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι το κίνημα δεν είναι μονοθεματικό. «Το κύριο και το πρωτεύον είναι να γίνει η Ελλάδα ένα κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο στόχος δεν είναι να αλλάξουν επαγγέλματα οι συμμετέχοντες, αλλά να μπει στη Βουλή ένα κίνημα πολιτών: «Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητοι πολίτες που δεν προέρχονται από τον πολιτικό σωλήνα». Τόνισε επίσης ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με άλλα κόμματα και ότι το κίνημα δεν θα είναι «κόμμα διαμαρτυρίας», καθώς «με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα».

Αναφορικά με την κριτική που της ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κα Καρυστιανού τόνισε: «Δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η επίθεση». Σχετικά με την κριτική που της άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίασε: «Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για ‘χρυσόψαρο’. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

Σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού, εξήγησε ότι «δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα, θα γίνει με τρόπο δημοκρατικό και θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για προτάσεις συμμετοχής της σε άλλα κόμματα πριν αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ανέφερε: «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ σε περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται, που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, με όσα υπήρχαν».