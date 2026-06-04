Για έβδομη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στον Πειραιά η σκυταλοδρομία κολύμβησης «Βασίλης Τοκάκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος» (πλαζ Βοτσαλάκια).

Η δράση, την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πειραιά, η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2026», είναι μια συμβολική σκυταλοδρομία αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου συμβούλου επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο.

Υπενθυμίζεται πώς ο Βασίλης Τοκάκης ήταν ο εμπνευστής και οραματιστής αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας ανθρωπιάς, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε έναν ισχυρό θεσμό για την πόλη.

Μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, σύλλογοι και οικογένειες καλούνται να βουτήξουν στην πισίνα και να κολυμπήσουν, στηρίζοντας έμπρακτα τους ογκολογικούς ασθενείς.

Αξίζει να σημειωθεί πώς η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά με όποιο ποσό επιθυμούν, ενισχύοντας το πολύπλευρο έργο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ».