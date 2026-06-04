Πανελλαδικές Εξετάσεις «δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή», ήταν το μήνυμα που έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1550, η οποία θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, «λαμβάνουμε περίπου 120 με 160 τηλεφωνήματα τις πρώτες μέρες, κυρίως σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο».

Αναφερόμενη στα θέματα των εξετάσεων, εξήγησε ότι η διαβάθμιση στη δυσκολία είναι αναγκαία, ώστε να αξιολογηθούν οι μαθητές ανάλογα με το εύρος των σχολών στις οποίες στοχεύουν.

Πανελλήνιες 2026: Έρχονται προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών το καλοκαίρι

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά τον αριθμό των ψυχολόγων και των εκπαιδευτικών στα σχολεία, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, καθώς πολλές φορές εξαντλούνται οι πίνακες και πρέπει να καλύπτονται οι πολλαπλές ανάγκες των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι «το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς, πέρσι το καλοκαίρι ήταν 10.000. Αλλά θα γίνουν και εκ νέου προσλήψεις αναπληρωτών».

Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε, τέλος, τη «σημαντική αύξηση» των μαθητών στα επαγγελματικά λύκεια, η οποία έχει φτάσει το 27% τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει τη δυναμική και την ελκυστικότητα της τεχνικής εκπαίδευσης.