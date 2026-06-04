Τα θέματα των μαθημάτων προσανατολισμού όπου διαγωνίστηκαν σήμερα (4/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 10 το πρωί, το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα της Ανατομίας – Φυσιολογίας II, Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα που «έπεσαν»:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ συνεχίζονται στις 6 Ιουνίου, ξανά με μαθήματα ειδικότητας.