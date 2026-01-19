Η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε το νέο πολιτικό κίνημα που ετοιμάζει ως «ένα κόμμα χωρίς ταμπέλες, με σαφείς αξίες και χωρίς ενεργούς πολιτικούς», μιλώντας σε εκπομπή του Open το πρωί της Δευτέρας (19/1).

Όπως τόνισε, «Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν. Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα». Το νέο κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως σύντομα.

«Οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι το κίνημα δεν είναι μονοθεματικό. «Το κύριο και το πρωτεύον είναι να γίνει η Ελλάδα ένα κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο στόχος δεν είναι να αλλάξουν επαγγέλματα οι συμμετέχοντες, αλλά να μπει στη Βουλή ένα κίνημα πολιτών: «Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητοι πολίτες που δεν προέρχονται από τον πολιτικό σωλήνα». Τόνισε επίσης ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με άλλα κόμματα και ότι το κίνημα δεν θα είναι «κόμμα διαμαρτυρίας», καθώς «με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα».

Αναφορικά με την κριτική που της ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κα Καρυστιανού τόνισε: «Δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η επίθεση». Σχετικά με την κριτική που της άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίασε: «Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για ‘χρυσόψαρο’. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

Σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού, εξήγησε ότι «δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα, θα γίνει με τρόπο δημοκρατικό και θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για προτάσεις συμμετοχής της σε άλλα κόμματα πριν αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ανέφερε: «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ σε περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται, που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, με όσα υπήρχαν».