Ένα σαρκοφάγο παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα και μέχρι πρόσφατα εντοπιζόταν μόνο σε Μεξικό και Κεντρική Αμερική, βρέθηκε πλέον και σε αγελάδες στο Τέξας, προκαλώντας ανησυχία στους κτηνοτρόφους των νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026) ότι το συγκεκριμένο παράσιτο, γνωστό ως σκουλήκι του Νέου Κόσμου (NWS), το οποίο εξαπλώνεται ραγδαία στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο, εντοπίστηκε σε νεαρή αγελάδα στην πόλη La Pryor του Τέξας, περίπου 48 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση του παρασίτου στις ΗΠΑ από το 1966.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να καθυστερήσουν την είσοδο του σκουληκιού του Νέου Κόσμου στη χώρα, αν και η εξάπλωσή του θεωρούνταν σχεδόν αναπόφευκτη λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των μετακινήσεων ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς μια ενδεχόμενη επιδημία θα μπορούσε να αποδεκατίσει τα κοπάδια, να περιορίσει την παραγωγή βόειου κρέατος και να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στην αγορά.

Σαρκοφάγο παράσιτο: Τι είναι το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου»

Οι λεγόμενες σκουληκόμυγες είναι παρασιτικές μύγες των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές ή βλεννογόνους των ζώων. Όταν εκκολαφθούν, οι προνύμφες εισχωρούν στη ζωντανή σάρκα του ξενιστή, προκαλώντας σοβαρές βλάβες που μπορεί να αποβούν μοιραίες αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Αν και οι σκουληκόμυγες μπορούν να προσβάλλουν κατοικίδια ζώα, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο θεωρείται χαμηλός. Σύμφωνα με το BBC, η μύγα δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τροφίμων.

Σαρκοφάγο παράσιτο: Μέτρα πρόληψης και περιορισμού

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τρόπο εξάπλωσης του παρασίτου. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και οι αρχές του Τέξας έχουν ήδη ορίσει ζώνες ανίχνευσης και καραντίνας προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διάδοση.

Παράλληλα, εξετάζονται σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών του είδους Screwworm. Επειδή τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους, τα αυγά που προκύπτουν από τη σύζευξη με στείρα αρσενικά δεν εκκολάπτονται, γεγονός που μπορεί να μειώσει δραστικά τον πληθυσμό του παρασίτου.