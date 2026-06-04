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Μουντιάλ: Μαθηματικός προβλέπει ότι ο Ρονάλντο θα αποκλείσει τον Μέσι άλλα θα χάσει από την Ολλανδία στον τελικό!
Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόβλεψη έχει προκαλέσει συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Γερμανός μαθηματικός Γιόαχιμ Κλέμεντ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει σωστά τους τρεις τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές μέσω δικού του στατιστικού μοντέλου, δημοσίευσε την εκτίμησή του για τη διοργάνωση του 2026, […]
Η Βραζιλία ζει ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ: Έβαψαν ολόκληρο δρόμο με 38 σημαίες της χώρας!
Μπορεί η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πλησιάζει, όμως στη Βραζιλία ο πυρετός της διοργάνωσης έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει. Κάτοικοι της πόλης Οζάσκο, στην πολιτεία του Σάο Πάουλο, προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία, ζωγραφίζοντας 38 σημαίες της Βραζιλίας κατά μήκος ενός ολόκληρου δρόμου της γειτονιάς τους. Οι εικόνες από ψηλά κάνουν τον γύρο του […]
Σπερς – Νικς 95-105: Ανατροπή από το -14 και «break» στο Σαν Αντόνιο για τους Νεοϋορκέζους
Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς επικράτησαν με 105-95 των Σαν Αντόνιο Σπερς εκτός έδρας και πήραν προβάδισμα 1-0 στη σειρά. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, όμως με ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να […]
Συγκίνηση στην Κοπεγχάγη: «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε» το μήνυμα των οπαδών για τον Μάριο Οικονόμου
Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να θρηνεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, με τη μνήμη του αδικοχαμένου πρώην διεθνή αμυντικού να τιμάται και εκτός συνόρων. Ο 33χρονος άφησε το δικό του αποτύπωμα σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Μία από τις πιο συγκινητικές […]
ΟΦΗ: Με… Aνδρομάχη προανήγγειλαν την παραμονή του Φούντα οι Κρητικοί (pic,vid)
Ο Ταξιάρχης Φούντας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΟΦΗ και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Ο διεθνής επιθετικός αποτέλεσε έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές των Κρητικών την περασμένη σεζόν, […]