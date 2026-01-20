Για τη χτεσινή συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους αγρότες, αλλά και τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή στον ραδιοφωνικό σταθμό των Παραπολιτικών.

Ξεκινώντας από τον κυοφορούμενο πολιτικό φορέα της κ. Καρυστιανού, διευκρίνισε ότι η ίδια όπως και όποιος έχει την επιδίωξη να ιδρύσει έναν πολιτικό φορέα, θα κριθεί για τις πολιτικές απόψεις που θα εκφέρει «δεν σχολιάζουμε ούτε τα κίνητρα, ούτε τους σκοπούς». Σε ό,τι αφορά τις χτεσινές δηλώσεις της περί αμβλώσεων ανέφερε ότι αυτές «παραβιάζουν συλλογικές κατακτήσεις και διεκδικήσεις που προήλθαν από το φεμινιστικό –κι όχι μόνο- κίνημα σε σχέση με την αυτοδιάθεση και τι θα αποφασίζει κάθε γυναίκα για τον εαυτό της. Είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια λογική και προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα συζήτησης».

Σχολίασε, μάλιστα, ότι «οι σφοδρότερες αντιδράσεις για το πρόσωπο της κ. Καρυστιανού προέρχονται από εκείνους που μέσα σε ένα περιβάλλον τοξικότητας είχαν επενδύσει πολιτικά σε αυτήν προσπαθώντας να εργαλειοποιήσουν αυτή την υπόθεση». Αυτά είναι τα απότοκα αυτής της διαχείρισης και αυτό στρέφεται σε έναν βαθμό και εναντίον τους, συμπλήρωσε. Ερωτώμενος αν η κυβέρνηση επιλέγει αντίπαλο, ο υφυπουργός απάντησε ότι «υπάρχει μια αδυναμία στην αντιπολίτευση να συγκροτήσει έναν πόλο, γεγονός που χρεώνεται στην κυβέρνηση κι όχι στην ίδια την αντιπολίτευση» και συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση «επιλέγει πολιτικές κι όχι αντιπάλους και γι’ αυτές αξιολογείται από τους πολίτες, τι πάει καλά και τι πρέπει να διορθωθεί», ενώ θα περίμενε μια συγκροτημένη πρόταση από την αντιπολίτευση.

Για τη δεύτερη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό ο Θ. Κοντογεώργης εξέφρασε αισιοδοξία «προτιμώ να δω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί και οι δύο συναντήσεις με τους αγρότες ήταν χρήσιμες. Διευκρινίστηκαν πολλά πράγματα, γιατί υπήρχαν και παρεξηγήσεις και διαφωτίστηκαν και οι δύο πλευρές σε αρκετά ζητήματα. Αυτό βοηθάει πολύ στον σχεδιασμό και στην εξειδίκευση των πολιτικών». Θα υπάρξει, ανέφερε, και συμμετοχή αγροτών σε επιτροπές που συγκροτούνται για συγκεκριμένα ζητήματα. Όσον αφορά στη σημερινή απόφαση των αγροτών για το μέλλον των κινητοποιήσεων εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κύκλος αυτός έχει ολοκληρωθεί μετά τις διαβουλεύσεις. «Η κυβέρνηση έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι δρόμοι που είναι ανοιχτοί πλέον, θα παραμείνουν ανοιχτοί και θα εφαρμοστεί ο νόμος».

Τέλος επεσήμανε ότι παρά τις όποιες εντάσεις φάνηκε από τη συζήτηση ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης και τους αγρότες και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τα θέματα της κτηνοτροφίας (διαχείριση ευλογιάς και ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, αλιείας και μελισσοκομίας.