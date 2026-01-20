Χωρίς την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης ολοκληρώθηκε η συνάντηση της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τεχνικών παρεμβάσεων που δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή στον διάλογο.

Παράλληλα, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, όπου αναμένεται σήμερα, Τρίτη (20/01), να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των μπλόκων της μειοψηφίας, που είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισαν τη σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους, επιδιώκοντας αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ακόμη 12 αγροτών, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.