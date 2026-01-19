Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», μετά από σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα , ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι. Από πλευράς κυβέρνησης, εμείς επιδιώκαμε αυτό το διάλογο, οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοικτές. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί νωρίτερα. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ.

Εμείς ήμαστε από τη πρώτη στιγμή σαφείς ότι οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε.

Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάπτωσή του στη ΑΑΔΕ είναι το πρώτο αναγκαίο άλλα όχι ικανό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να υπηρετήσει τον πραγματικό του τίτλο και να μην είναι μόνο υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων όπως δυστυχώς υπήρξε και επί δικών μας ημερών. Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Αν δεν κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χτίζαμε ουσιαστικά στην άμμο ενώ τώρα, σε σταθερά θεμέλια, θα οικοδομήσουμε αγροτική πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι οι αγρότες θα λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Σε ερώτηση για την ανταπόκριση που βρήκε από την πλευρά των αγροτών των μπλόκων στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι αφελής. Ξέρω ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν. Εντέλει όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό. Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες, δεν περισσεύουν χρήματα ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος όπου πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μια κρίση, κυβερνήσεις έπαιρναν αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμαστε να επιστρέφουμε τα χρήματα με τόκο. Μπορεί κάποιοι να έφευγαν ικανοποιημένοι αλλά ουσιαστικά τους είχαμε δώσει επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Προτιμώ να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά να δώσουμε την εντύπωση ότι βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση τι πιστεύει ότι θα αποφασίσουν τώρα οι αγρότες στα μπλόκα απάντησε ως εξής: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν συζητήσεις αύριο. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να μένουν στα μπλόκα. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση.

Όταν μιλάμε για κρατική βία ας είμαστε προσεκτικοί. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν παράδοση στη χώρα μας. Το κλείσιμο δρόμων είναι παράνομο αλλά αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο ενός εθιμικού δικαίου. Νομίζω ότι πια με αφορμή και αυτές τις κινητοποιήσεις αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.

Στις αρχικές κινητοποιήσεις – επειδή είχαμε όντως καθυστερήσεις – μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση. Θα επεδίωκα να υπάρχει αγροτική εκπροσώπηση πραγματική και αυτό να μας οδηγήσει ενδεχομένως στη δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου, να έχουμε συνομιλητές. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τους αγρότες συνέχεια. Όλα αυτά απαιτούν σταθερό και συνεχή διάλογο αλλά να ξέρουμε και εμείς ως εκλεγμένη κυβέρνηση με ποιους συνομιλούμε και ποιοι εκφράζουν τους αγρότες».