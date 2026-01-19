Στις συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα μπλόκα τις επόμενες ώρες θα πάρουν τις αποφάσεις για την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεών τους οι αγρότες, αφού πρώτα ακούσουν από τους ίδιους τους εκπροσώπους τους όσα συζήτησαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μια πρώτη «γεύση» ωστόσο για το τι θα ακολουθήσει, έδωσε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος δήλωσε: «Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε υπό αυτούς τους όρους. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας».

Ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Κώστας Χατζής, δήλωσε ότι «δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο από τη σημερινή συνάντηση» και πρόσθεσε: «Δεν μένουμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από τη συζήτηση που είχαν οι συνάδελφοι με τον πρωθυπουργό. Αν νοιάζονταν πραγματικά να δώσουν λύσεις στα ζητήματα, θα έδιναν, γιατί μπορούσαν, αν είχαν την πολιτική βούληση. Τον δημοσιονομικό χώρο τον έχουν». Ανακοίνωσε δε, ότι οι αγρότες στα μπλόκα της Λάρισας θα κάνουν γενική συνέλευση αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 18:00, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Απογοητευμένοι δηλώνουν από τη συνάντηση -σύμφωνα με το trikalaopinion.gr- και οι εκπρόσωποι των αγροτών των Τρικάλων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Παύλος Σπυρόπουλος και Γιάννης Κουτής, οι οποίοι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους στη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (20/1) στις 19:00 στο μπλόκο Λόγγου και θα αποφασίσουν για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Βοιωτίας θα ενημερώσουν άμεσα τους συναδέλφους τους στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας με τις συνελεύσεις να πραγματοποιούνται ενδεχομένως ακόμη και απόψε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί τίποτα.

Οι συνελεύσεις στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης στη Φθιώτιδα θα γίνουν αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες της Εύβοιας θα πραγματοποιήσουν συνέλευση το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, αφού ενημερωθούν από τον πρόεδρο του μπλόκου της Κηρίνθου, Μπάμπη Τσιβίκα, ο οποίος συμμετείχε στη συνέντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία είπε στο evima.gr: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γυρίζουμε στα μπλόκα. Αύριο το απόγευμα θα κάνουμε συνέλευση και αποφασίζουμε πώς θα προστατευτούμε όλοι μαζί σαν ένα μπλόκο».

Θωμάς Μόσχος: «Ο κλάδος οδεύει προς κατάρρευση»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση καταστροφική για τον κλάδο της κτηνοτροφίας. «Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Τελικά, απέτυχαν να απαντήσουν σε όλες μας τις ερωτήσεις… Είχαμε τα ίδια γνωστά παραμύθια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων κατήγγειλε πως δεν έλαβαν καμία απάντηση για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι πληρωμές βάσει τιμολογίου ζωοτροφών, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις φήμες για κρούσματα ευλογιάς στην Κρήτη. «Δηλαδή σήμερα ο κλάδος μας είναι παγωμένος, οδεύει προς κατάρρευση» τόνισε, ενώ προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά της επιστημονικής επιτροπής της κυβέρνησης για ανακρίβειες. Μάλιστα, έκλεισε με μια φράση που δείχνει τις διαθέσεις για κλιμάκωση: «Η πρότασή μου, η προσωπική, θα ήταν να γίνει Γαλλία εδώ πέρα».