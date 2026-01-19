Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, που διήρκεσε περίπου 4 ώρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ. Από την πλευρά των αγροτών, η αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, παρουσίασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λίστα με 14 αιτήματα. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Τσιάρας: Παραγωγική συνάντηση – Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα

Για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. «Είχαμε μία πολύωρη παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε όλα τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Συμφωνήθηκε να υπάρχουν εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές, για τις αποφάσεις. Εξετάσαμε τα ζητήματα, που αφορούν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί, αλλά υπήρξε συζήτηση για επί μέρους θέματα και τον τρόπο εφαρμογής, που η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει» είπε.

«Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική», είπε ο υπουργός για την πιθανότητα συνέχειας των κινητοποιήσεων. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, όπως είχε προαναγγελθεί.

« Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις»

Από την πλευρά του ο Ρίζος Μαρούδας δήλωσε ότι «θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε υπό αυτούς τους όρους. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» υπογράμμισε.