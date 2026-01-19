Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται οι 25 εκπρόσωποι των αγροτών για την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από το Μαξίμου, οι κάμερες εντόπισαν και τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ο οποίος όπως είχε γίνει γνωστό, δεν θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό μετά τις ύβρεις που «εκτόξευσε» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι αγρότες θέτουν τρεις κόκκινες γραμμές: Τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινά από σήμερα η σταδιακή απομάκρυνση των τρακτέρ. Ενδεικτικά, στο μπλόκο της Ημαθίας, στην Εγνατία Οδό πριν από τη Βέροια, οι αγρότες αποχωρούν, διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί και στα υπόλοιπα σημεία κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων κλήθηκαν για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη, για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική κυκλοφορία. Η υπόθεση αφορά το κλείσιμο της Εθνικής Οδού την 1η Δεκεμβρίου.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα»

«Το ότι υπάρχουν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα είναι πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Συνοδεύεται από μία σειρά σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός και ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο MEGA.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, η διάθεση για διάλογο παρέμενε εμφανής, όταν ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των εκπροσώπων των αγροτών για να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα και να δοθούν λύσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της κλιμάκωσης και των κινητοποιήσεων, προκειμένου να τεθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο όλα τα ζητήματα», συμπλήρωσε.