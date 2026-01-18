Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1) η 25μελής επιτροπή των αγροτών μαζί με έξι παρατηρητές, προκειμένου να θέσουν όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους στον πρωθυπουργό, ο οποίος ωστόσο διαμήνυσε σήμερα με ανάρτησή του στα social media, ότι τα περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης -πέραν των όσων έχουν ήδη εξαγγελθεί- είναι περιορισμένα.

«Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία» αναφέρει ο πρωθυπουργός. Το περιεχόμενο της ανάρτησης Μητσοτάκη εκλαμβάνεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως κυβερνητική «τορπίλη» στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό, ότι οδηγεί τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στα όρια της καταστροφής.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας από την πλευρά τους θα θέσουν στο τραπέζι του διαλόγου τα 14 αιτήματα που

διαμορφώθηκαν στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου. Ο πρώτος άξονας αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της κτηνοτροφίας και κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Ειδικότερα, οι αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις, ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι, για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.

Όσον αφορά τα μπλόκα, την απόφαση τους να φύγουν από τους δρόμους έχουν πάρει οι αγρότες που ήταν την περασμένη εβδομάδα τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. «Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (…) Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις. Το επίμονο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου για προτάσεις μας αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον» αναφέρεται στην ανακοίνωση των μπλόκων.

Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.